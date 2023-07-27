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Готував повітряну атаку РФ на Харків: СБУ затримала агента ворожої розвідки

Події 10:45   27.07.2023
Оксана Горун
Готував повітряну атаку РФ на Харків: СБУ затримала агента ворожої розвідки

Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який готував удар по Харкову.

Зловмисник входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру). Для виконання ворожого завдання він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони. Крім того, його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста та українських захисників на передовій. Під час таких “вилазок” фігурант намагався також визначити деталі про роботу стратегічно важливих об’єктів промисловості, у тому числі місцевих авіапідприємств”, – повідомила пресслужба СБУ.

Ворожого агента у Харкові взяли “на гарячому” – біля одного з промислових об’єктів, де він проводив дорозвідку місцевості.

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“Поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації в соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення”, – пояснили в СБУ.

СБУ затримала в Харкові агента ГРУ, який готував авіаудар 2

Вдома у фігуранта вже провели обшук. Знайшли мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру у держзраді. Нині він у СІЗО. Йому загрожує довічне.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який готував удар по Харкову".