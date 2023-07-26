СБУ та ДБР прийшли до нардепа Арістова, що відпочив на Мальдівах під час війни

У СБУ повідомили, що разом із колегами з Держбюро розслідувань провели обшуки у народного депутата України, який відпочивав на Мальдівах під виглядом “службового відрядження”.

Депутат від політичної партії “Слуга народу” Арістов залишив Україну, щоб позасмагати, попри заборону виїзду для чиновників.

“Під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані, – констатували в СБУ. – Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни “службового відрядження” народного обранця“.

СБУ вже з’ясувала, що у липні Арістов на три дні виїхав до сусідньої європейської країни – справді по роботі. А вже перебуваючи там, 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одній із приватних клінік Києва – до 19 липня включно. При цьому в електронну систему охорони здоров’я внесли недостовірні відомості, оскільки лікар нардепа насправді не оглядав.

“З’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви”, – прокоментували у пресслужбі СБУ.

Кримінальне провадження у справі нардепа зараз проводять за статтею “службове підроблення”. СБУ також перевіряє закордонні контакти народного депутата.

“Також перевіряється інформація про можливий виїзд інших нардепів та чиновників на закордонний відпочинок під час війни”, – попередили в СБУ.

Нагадаємо, “слугу народу” на відпочинку викрили журналісти “Слідство.Інфо” . Посилаючись на інформацію джерел, видання написало, що нардеп під час війни відпочивав у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах. Вони також зв’язалися з цим готелем, де підтвердили, що Арістов був їхнім гостем, але виселився. Готель, де відпочивав народний обранець, – 5-зірковий. Вартість проживання на двох за одну ніч, згідно з цінами на сервісі Booking.com, варіюється від 100 до 323 тис. грн. Є й дорожча пропозиція – понад 1 млн грн за ніч. Який із варіантів відпочинку обрав Арістов, поки що невідомо.

А тим часом колеги терміново позбавляють Арістова мандата. Про те, що він подав відповідну заяву, повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

А речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук запевнила, що цю заяву розглянуть на найближчому засіданні ВР.