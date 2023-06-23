РФ пристосувалася до санкцій і планує зробити 1061 ракету цього року

РФ налагодила виробництво найбільш смертоносних ракет «Іскандер», «Кинджал» і «Калібр», які регулярно бомбардують українські міста. Для цього РФ через компанії в Туреччині, Казахстані, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Вірменії закуповує необхідні деталі та обходить санкції Заходу, пише видання Liga.net.

Експорт електроніки, необхідної для російської військової машини, повернувся на довоєнний рівень, підрахували у Держдепартаменті США.

“У збитих ракетах, якими росіяни били по наших містах, до 50 компонентів – це переважно мікроелектроніка, зроблена в інших країнах”, – повідомили LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони.

ЯК РФ ПРИСТОСУВАЛАСЯ ДО САНКЦІЙ

Вночі 13 червня російські окупанти завдали ударів по житловій п’ятиповерхівці у Кривому Розі – загинули 11 людей. До будівлі прилетіла російська ракета Х-101, виготовлена ​​у квітні цього року, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу і різними шляхами привезені до РФ.

Зокрема, компоненти таких компаній як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США) .

Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 “Калібр” рф використовує не менше 45 іноземних компонентів. Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу “Іскандер” оснащені як мінімум 15 та 32 типами іноземної електроніки. А у складі аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” використовують не менше 48 іноземних компонентів.

У російській ракеті “Торнадо-С”, зокрема в головній частині, виявили чіп, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили LIGA.net в ГУР Міноборони.

У серпні 2022 року британський Royal United Services Institute (RUSI), також дослідивши російські ракети, встановив, що російська зброя критично залежить від західної електроніки. Із 450 унікальних компонентів іноземного виробництва понад чверть мали логотип Texas Instruments та Analog Devices – двох американських компаній.

За перші сім місяців війни рф імпортувала електронних компонентів на $2,6 млрд, не менш як на $777 млн ​​з них було вироблено західними фірмами, йдеться у спільному розслідуванні RUSI (Royal United Services Institute) та Reuters на основі даних російської митниці.

За 2022 рік до рф потрапили нібито “побутові” чіпи на суму близько $3 млрд., повідомили LIGA.net у Головному управлінні розвідки.

РФ остаточно пристосувалася до санкцій і цього року планує виготовити 1061 ракету, що більш ніж удвічі перевищує 512 ракет, які вона змогла виготовити у 2022 році.

ДОВІДКА. За даними ГУР, рф налагодила виробництво ракет. Наразі росіяни можуть виробляти близько 25 “Калібрів” на місяць, Х-101 – 35, “Кинджалів” – дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до “Іскандер-М” – п’ять одиниць. У результаті – 67 на місяць.

Експорт ключової електроніки, необхідної для військової машини РФ та виробництва ракет, повернувся на довоєнний рівень, оскільки РФ успішно обходить санкції, заявив Politico 7 червня Джим О’Браєн, координатор санкцій у Держдепартаменті США.

Електронні компоненти для ракет потрапляють до рф переважно через треті країни, кажуть LIGA.net у групі Єрмака-Макфола.

У січні-лютому 2023 року 80% компонентів на загальну суму $211 млн надійшли до рф із Китаю (зокрема 46% – з Гонконгу). На другому місці з часткою 5,5% – Таїланд. Також у топі знаходяться Туреччина, Мальдіви, ОАЕ та Казахстан, повідомляє The Guardian. Усі ці країни не запровадили санкції проти ключових гравців російського ВПК.

Для обходу санкцій рф використовує компанії, які формально не причетні до оборонної промисловості. Вони просто закуповують електроніку на Заході як “для себе”, а потім перепродують у рф.

“За даними наших партнерів, рф використовує низку таких компаній у Туреччині, Казахстані, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Вірменії для того, щоб оминати санкції Заходу”, – повідомили LIGA.net у ГУР.

З формальної точки зору компанії не порушують ні внутрішнє законодавство цих держав, ні санкційні обмеження, але фактично це і є той самий механізм обходу: високотехнологічна продукція західних виробників, яка може бути використана для виготовлення ракет, потрапляє до рф через фірми, що виконують роль буферів, додають до ГУР.