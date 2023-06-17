Волонтери, які загинули від удару РФ на Харківщині, везли їжу та ліки

17 червня близько 10:00 на автодорозі поблизу села Гур’їв Козачок Богодухівського району російська протитанкова керована ракета влучила в автомобіль.

За даними Харківської обласної прокуратури, станом на 15:00 відомо, що загинули 53-річна жінка та 41-річний чоловік, які були волонтерами. Вони розвозили місцевим мешканцям продукти харчування та медикаменти.

Наразі встановлюється точна кількість загиблих.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).