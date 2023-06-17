В розстріляному авто на Харківщині загинули 2 волонтери: нові дані Синєгубова

За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами», – уточнив голова ХОВА.