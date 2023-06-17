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В розстріляному авто на Харківщині загинули 2 волонтери: нові дані Синєгубова

Події 13:58   17.06.2023
Вікторія Яковенко
В розстріляному авто на Харківщині загинули 2 волонтери: нові дані Синєгубова Фото: Олег Синєгубов

За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами», – уточнив голова ХОВА.

Читайте також: Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 13:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів.".