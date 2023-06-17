В розстріляному авто на Харківщині загинули 2 волонтери: нові дані Синєгубова
Фото: Олег Синєгубов
За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами», – уточнив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 13:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів.".