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В расстрелянном авто на Харьковщине погибли 2 волонтера: уточнение Синегубова

Происшествия 13:58   17.06.2023
Виктория Яковенко
В расстрелянном авто на Харьковщине погибли 2 волонтера: уточнение Синегубова Фото: Олег Синегубов

По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР «Корнет» погибли 2 жителя поселка Золочев.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами», — уточнил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 13:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР «Корнет» погибли 2 жителя поселка Золочев.".