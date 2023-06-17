В расстрелянном авто на Харьковщине погибли 2 волонтера: уточнение Синегубова
Фото: Олег Синегубов
По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР «Корнет» погибли 2 жителя поселка Золочев.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами», — уточнил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 13:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР «Корнет» погибли 2 жителя поселка Золочев.".