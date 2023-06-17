В расстрелянном авто на Харьковщине погибли 2 волонтера: уточнение Синегубова

По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР «Корнет» погибли 2 жителя поселка Золочев.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами», — уточнил глава ХОВА.