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Ракета РФ попала в автомобиль на Харьковщине: четверо людей погибли на месте

Происшествия 12:29   17.06.2023
Виктория Яковенко
Ракета РФ попала в автомобиль на Харьковщине: четверо людей погибли на месте Фото: Олег Синегубов

Оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, вражеская противотанковая управляемая ракета попала в гражданский автомобиль, двигавшийся в направлении вышеуказанного населенного пункта.

«По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, они погибли на месте. Детали устанавливаются. Это очередной террор россиян против мирного населения», – отметил Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 12:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе.".