Ракета РФ попала в автомобиль на Харьковщине: четверо людей погибли на месте

Оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, вражеская противотанковая управляемая ракета попала в гражданский автомобиль, двигавшийся в направлении вышеуказанного населенного пункта.

«По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, они погибли на месте. Детали устанавливаются. Это очередной террор россиян против мирного населения», – отметил Синегубов.