Ракета РФ попала в автомобиль на Харьковщине: четверо людей погибли на месте
Фото: Олег Синегубов
Оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, вражеская противотанковая управляемая ракета попала в гражданский автомобиль, двигавшийся в направлении вышеуказанного населенного пункта.
«По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, они погибли на месте. Детали устанавливаются. Это очередной террор россиян против мирного населения», – отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе.".