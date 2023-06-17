Били из артиллерии и минометов: последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В результате обстрела военными РФ в Харьковской области есть раненый и разрушения.
Фото последствий обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, ночью 17 июня оккупанты обстреляли село Казачья Лопань. Предварительно, из миномета. Повреждены частные дома.
Также российские военные обстреливали Купянск. По предварительным данным, из артиллерии и РСЗО. Тут также повреждены жилые дома.
16 июня около 17:00 враг обстрелял поселок Двуречанское Купянского района: ранение получил 36-летний гражданский мужчина.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 10:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела военными РФ в Харьковской области есть раненый и разрушения.".