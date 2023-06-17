Live
  • Суббота 17.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Били из артиллерии и минометов: последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)

Происшествия 10:44   17.06.2023
Виктория Яковенко
Били из артиллерии и минометов: последствия ударов РФ по Харьковщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате обстрела военными РФ в Харьковской области есть раненый и разрушения.

Фото последствий обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, ночью 17 июня оккупанты обстреляли село Казачья Лопань. Предварительно, из миномета. Повреждены частные дома.

Также российские военные обстреливали Купянск. По предварительным данным, из артиллерии и РСЗО. Тут также повреждены жилые дома.

16 июня около 17:00 враг обстрелял поселок Двуречанское Купянского района: ранение получил 36-летний гражданский мужчина.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

01

02

03

04

05
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Били из артиллерии и минометов: последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)
Били из артиллерии и минометов: последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)
17.06.2023
Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото)
Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото)
17.06.2023
Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)
Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)
16.06.2023
На Балаклейщине возводят новый мост: достроить планируют до конца года (видео)
На Балаклейщине возводят новый мост: достроить планируют до конца года (видео)
17.06.2023
Дома, разрушенные обстрелами россиян, подсветили в селе на Харьковщине (фото)
Дома, разрушенные обстрелами россиян, подсветили в селе на Харьковщине (фото)
16.06.2023
Терехову презентовали онлайн-карту для потенциальных инвестиций в Харькове
Терехову презентовали онлайн-карту для потенциальных инвестиций в Харькове
17.06.2023

Новости по теме:

10:03
На Балаклейщине возводят новый мост: достроить планируют до конца года (видео)
08:41
Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото)
08:15
Из-за неосторожного обращения с огнем горел дом: изюмчанин получил ожоги
07:47
ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за вражеского обстрела
07:09
На Харьковщине оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов и нанесли авиаудар

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Били из артиллерии и минометов: последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела военными РФ в Харьковской области есть раненый и разрушения.".