Били из артиллерии и минометов: последствия ударов РФ по Харьковщине (фото)

В результате обстрела военными РФ в Харьковской области есть раненый и разрушения.

Фото последствий обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, ночью 17 июня оккупанты обстреляли село Казачья Лопань. Предварительно, из миномета. Повреждены частные дома.

Также российские военные обстреливали Купянск. По предварительным данным, из артиллерии и РСЗО. Тут также повреждены жилые дома.

16 июня около 17:00 враг обстрелял поселок Двуречанское Купянского района: ранение получил 36-летний гражданский мужчина.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).