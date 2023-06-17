Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки.

Ночью в поселке Казачья Лопань в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В Купянске оккупанты повредили частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, где произошел пожар.

В поселке Двуречная в результате российских обстрелов ранения получил 36-летний гражданский мужчина, рассказал глава ХОВА.