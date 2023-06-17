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Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото)

Происшествия 08:41   17.06.2023
Виктория Яковенко
Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото) Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки.

Ночью в поселке Казачья Лопань в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В Купянске оккупанты повредили частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, где произошел пожар.

В поселке Двуречная в результате российских обстрелов ранения получил 36-летний гражданский мужчина, рассказал глава ХОВА.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки.".