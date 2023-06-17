Синегубов о сутках на Харьковщине: есть раненый и разрушения (фото)
Фото: Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки.
Ночью в поселке Казачья Лопань в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
В Купянске оккупанты повредили частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, где произошел пожар.
В поселке Двуречная в результате российских обстрелов ранения получил 36-летний гражданский мужчина, рассказал глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 08:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки.".