ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за вражеского обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Вечером 16 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась крыша двухэтажного многоквартирного дома.
«В 23:45 поступила информация о пожаре, вызванном вражеским обстрелом в городе Купянск. Горела крыша двухэтажного многоквартирного дома на площади 50 м.кв. От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Огонь ликвидирован в 00:35», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 07:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась крыша двухэтажного многоквартирного дома.".