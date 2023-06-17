ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за вражеского обстрела

Вечером 16 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась крыша двухэтажного многоквартирного дома.

«В 23:45 поступила информация о пожаре, вызванном вражеским обстрелом в городе Купянск. Горела крыша двухэтажного многоквартирного дома на площади 50 м.кв. От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Огонь ликвидирован в 00:35», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.