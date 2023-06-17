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ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за вражеского обстрела

Происшествия 07:47   17.06.2023
Виктория Яковенко
ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за вражеского обстрела Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вечером 16 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась крыша двухэтажного многоквартирного дома.

«В 23:45 поступила информация о пожаре, вызванном вражеским обстрелом в городе Купянск. Горела крыша двухэтажного многоквартирного дома на площади 50 м.кв. От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Огонь ликвидирован в 00:35», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась крыша двухэтажного многоквартирного дома.".