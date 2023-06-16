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Дома, разрушенные обстрелами россиян, подсветили в селе на Харьковщине (фото)

Общество 22:58   16.06.2023
Оксана Якушко

Харьковчанин Павел Дорогой подсветил разбитые дома в селе Долгенькое на Харьковщине для нового фотопроекта.

Фотографии он разместил на своей странице в Facebook.

Этот художественный проект имеет глубокое философское содержание, утверждает фотограф.

«Зажигая свет в этих домах я хотел дать им надежду на то, что когда-то жизнь вернется к ним снова. Надеюсь, что когда-то, в этих стенах снова будет звучать песня и детский смех. Надеюсь, что когда-то в этих стенах снова будут люди. Зажигая свечи, я хотел вспомнить всех погибших за это время. Всех, кому пришлось покинуть свой дом. Всех, кто до сих пор не может вернуться домой. Всех, кому возвращаться некуда. Зажигая свечи я хотел, чтобы свет снова появился в этом месте. Чтобы оно разогнало тьму. Потому что нам, украинцам, нужно быть зажигающими свет. Мы те, кто разгоняет тьму. Мы и есть свет!» – написал Павел Дорогой.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 22:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Павел Дорогой подсветил разбитые дома в селе Довгенькее на Харьковщине ради нового фотопроекта.".