Дома, разрушенные обстрелами россиян, подсветили в селе на Харьковщине (фото)

Харьковчанин Павел Дорогой подсветил разбитые дома в селе Долгенькое на Харьковщине для нового фотопроекта.

Фотографии он разместил на своей странице в Facebook.

Этот художественный проект имеет глубокое философское содержание, утверждает фотограф.

«Зажигая свет в этих домах я хотел дать им надежду на то, что когда-то жизнь вернется к ним снова. Надеюсь, что когда-то, в этих стенах снова будет звучать песня и детский смех. Надеюсь, что когда-то в этих стенах снова будут люди. Зажигая свечи, я хотел вспомнить всех погибших за это время. Всех, кому пришлось покинуть свой дом. Всех, кто до сих пор не может вернуться домой. Всех, кому возвращаться некуда. Зажигая свечи я хотел, чтобы свет снова появился в этом месте. Чтобы оно разогнало тьму. Потому что нам, украинцам, нужно быть зажигающими свет. Мы те, кто разгоняет тьму. Мы и есть свет!» – написал Павел Дорогой.