Будинки, зруйновані обстрілами росіян, підсвітили в селі на Харківщині (фото)

Харків’янин Павло Дорогий підсвітив розбиті будинки у селі Довгеньке на Харківщині для нового фотопроекту.

Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Цей художній проект має глибокий філософський зміст, стверджує фотограф.

«Запалюючи світло в цих будинках я хотів дати їм надію на те, що колись, життя повернеться до них знов. Надію на те, що колись, в цих стінах знов буде лунати пісня та дитячий сміх. Надію на те, що колись, в цих стінах знов будуть люди. Запалюючи свічки я хотів згадати всіх загиблих за цей час. Усіх, кому прийшлось залишити свій дім. Усіх, хто досі не може повернутись додому. Усіх, кому повертатись нікуди. Запалюючи свічки я хотів щоб світло знов з’явилось у цьому місці. Щоб воно розігнало темряву. Бо нам, українцям, треба бути тими хто запалює світло. Ми є тими хто розганяє темряву. Ми і є-світло!» – написав Павло Дорогой.