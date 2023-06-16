Будинки, зруйновані обстрілами росіян, підсвітили в селі на Харківщині (фото)
Харків’янин Павло Дорогий підсвітив розбиті будинки у селі Довгеньке на Харківщині для нового фотопроекту.
Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Цей художній проект має глибокий філософський зміст, стверджує фотограф.
«Запалюючи світло в цих будинках я хотів дати їм надію на те, що колись, життя повернеться до них знов. Надію на те, що колись, в цих стінах знов буде лунати пісня та дитячий сміх. Надію на те, що колись, в цих стінах знов будуть люди. Запалюючи свічки я хотів згадати всіх загиблих за цей час. Усіх, кому прийшлось залишити свій дім. Усіх, хто досі не може повернутись додому. Усіх, кому повертатись нікуди. Запалюючи свічки я хотів щоб світло знов з’явилось у цьому місці. Щоб воно розігнало темряву. Бо нам, українцям, треба бути тими хто запалює світло. Ми є тими хто розганяє темряву. Ми і є-світло!» – написав Павло Дорогой.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 22:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Павло Дорогий підсвітив розбиті будинки у селі Довгеньке на Харківщині для нового фотопроекту.".