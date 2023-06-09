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Як у метро Харкова ховалися і виживали. У підземці Берліна – фотовиставка

Культура 16:21   09.06.2023
Оксана Якушко
Як у метро Харкова ховалися і виживали. У підземці Берліна – фотовиставка

На одній із станцій берлінського метро відкрили фотовиставку “Next Station Ukraine”, присвячену війні в Україні, повідомляє Deutsche Welle. 

На більшості фотографій – українці, які шукають прихистку у метрополітені Харкова та Києва під час російських ракетних ударів.

На виставці є світлина зі станції метро «Університет» Харківського метрополітена, де минулої весни, у розпал оборони за місто відбувався концерт класичної музики.

І намети зі станції метро «Героїв Праці», в яких мешкали харків’яни.

Виставка “Next Station Ukraine” постійно оновлюється, щоб нагадати, що війна в Україні триває, а українці й досі змушені ховатися у метро.

Фото висітимуть до 19 червня.

Читайте також: Фото харків’ян, які ховалися від обстрілів у метро, розмістили у метро Берліна

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 16:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одній із станцій берлінського метро відкрили фотовиставку “Next Station Ukraine”, присвячену війні в Україні, повідомляє Deutsche Welle. ".