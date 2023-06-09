Як у метро Харкова ховалися і виживали. У підземці Берліна – фотовиставка

На одній із станцій берлінського метро відкрили фотовиставку “Next Station Ukraine”, присвячену війні в Україні, повідомляє Deutsche Welle.

На більшості фотографій – українці, які шукають прихистку у метрополітені Харкова та Києва під час російських ракетних ударів.

На виставці є світлина зі станції метро «Університет» Харківського метрополітена, де минулої весни, у розпал оборони за місто відбувався концерт класичної музики.

І намети зі станції метро «Героїв Праці», в яких мешкали харків’яни.

Виставка “Next Station Ukraine” постійно оновлюється, щоб нагадати, що війна в Україні триває, а українці й досі змушені ховатися у метро.

Фото висітимуть до 19 червня.