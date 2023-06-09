Як у метро Харкова ховалися і виживали. У підземці Берліна – фотовиставка
На одній із станцій берлінського метро відкрили фотовиставку “Next Station Ukraine”, присвячену війні в Україні, повідомляє Deutsche Welle.
На більшості фотографій – українці, які шукають прихистку у метрополітені Харкова та Києва під час російських ракетних ударів.
На виставці є світлина зі станції метро «Університет» Харківського метрополітена, де минулої весни, у розпал оборони за місто відбувався концерт класичної музики.
І намети зі станції метро «Героїв Праці», в яких мешкали харків’яни.
Виставка “Next Station Ukraine” постійно оновлюється, щоб нагадати, що війна в Україні триває, а українці й досі змушені ховатися у метро.
Фото висітимуть до 19 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 16:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одній із станцій берлінського метро відкрили фотовиставку “Next Station Ukraine”, присвячену війні в Україні, повідомляє Deutsche Welle. ".