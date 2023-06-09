Как в метро Харькова прятались и выживали. В подземке Берлина – фотовыставка

На одной из станций берлинского метро открыли фотовыставку «Next Station Ukraine», посвященную войне в Украине, сообщает Deutsche Welle.

На большинстве фотографий – украинцы, которые ищут убежища в метрополитене Харькова и Киева во время российских ракетных ударов.



На выставке есть фотография со станции метро «Университет» Харьковского метрополитена, где прошлой весной, в разгар обороны за город, проходил концерт классической музыки.

И палатки со станции метро «Героев Труда», в которых жили харьковчане.

Выставка «Next Station Ukraine» постоянно обновляется, чтобы напомнить, что война в Украине продолжается, а украинцы до сих пор вынуждены прятаться в метро.

Фото будут висеть до 19 июня.