Как в метро Харькова прятались и выживали. В подземке Берлина – фотовыставка
На одной из станций берлинского метро открыли фотовыставку «Next Station Ukraine», посвященную войне в Украине, сообщает Deutsche Welle.
На большинстве фотографий – украинцы, которые ищут убежища в метрополитене Харькова и Киева во время российских ракетных ударов.
На выставке есть фотография со станции метро «Университет» Харьковского метрополитена, где прошлой весной, в разгар обороны за город, проходил концерт классической музыки.
И палатки со станции метро «Героев Труда», в которых жили харьковчане.
Выставка «Next Station Ukraine» постоянно обновляется, чтобы напомнить, что война в Украине продолжается, а украинцы до сих пор вынуждены прятаться в метро.
Фото будут висеть до 19 июня.
Читайте также: Фото харьковчан, прятавшихся от обстрелов в метро, разместили в метро Берлина
Новости по теме:
Вы читали новость: «Как в метро Харькова прятались и выживали. В подземке Берлина – фотовыставка»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 16:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одной из станций берлинского метро открыли фотовыставку «Next Station Ukraine», посвященную войне в Украине, сообщает Deutsche Welle.".