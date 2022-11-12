Фото харьковчан, прятавшихся от обстрелов в метро, разместили в метро Берлина
Под землей в Берлине открылась выставка «Следующая станция — Украина», на которой представлены фото, снятые в убежищах, которыми стали метрополитены городов Украины.
Выставка в Берлинском метро открылась 11 ноября, сообщает DW. Среди представленных работ — фото из Харькова.
«Фотографии будут экспонироваться в берлинском метро как минимум до 24 ноября. На станции Rosenthaler Platz линии U8 – уже с 11 ноября, на станциях Gesundbrunnen линии U8 и Möckernbrücke линии U7 – с 15 ноября. Фотографы, чьи работы представлены – Максим Дондюк (Украина), Павел Дорогой (Украина), Сергей Коровайный (Украина), Енджей Новицкий (Польша), Эмиль Дуке (Германия)», — сообщили немецкие журналисты.
Организовала выставку журналистская неправительственная организация N-ost, штаб-квартира которой расположена в Берлине. Фото из украинских подземок разместили на рекламных щитах на стенах станций. Каждый экспонат выставки снабдили надписью, поясняющей происхождение фото и описывающей события, в контексте которых сделан снимок.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 17:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под землей в Берлине открылась выставка «Следующая станция — Украина», на которой представлены фото, снятые в убежищах, которыми стали метрополитены городов Украины".