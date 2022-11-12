Фото харків’ян, які ховалися від обстрілів у метро, розмістили у метро Берліна
Під землею в Берліні відкрилася виставка “Наступна станція – Україна”, на якій представлені фото, що були зняті у сховищах, якими стали метрополітени міст України.
Виставка у Берлінському метро відкрилася 11 листопада, повідомляє DW . Серед представлених робіт – фото з Харкова.
“Фотографії експонуватимуться у берлінському метро як мінімум до 24 листопада. На станції Rosenthaler Platz лінії U8 – вже з 11 листопада, на станціях Gesundbrunnen лінії U8 та Möckernbrücke лінії U7 – з 15 листопада. Фотографи, чиї роботи представлені – Максим Дондюк (Україна) , Павло Дорогий (Україна), Сергій Коровайний (Україна), Енджей Новицький (Польща), Еміль Дуке (Німеччина)”, – повідомили німецькі журналісти.
Організувала виставку журналістська неурядова організація N-ost, штаб-квартира якої розташована в Берліні. Фото із українських підземок розмістили на рекламних щитах на стінах станцій. Кожен експонат виставки забезпечили написом, що пояснює походження фото та описує події, в контексті яких зроблено знімок.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 17:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під землею в Берліні відкрилася виставка “Наступна станція – Україна”, на якій представлені фото, що були зняті у сховищах, якими стали метрополітени міст України".