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Фото харків’ян, які ховалися від обстрілів у метро, розмістили у метро Берліна

Культура 17:29   12.11.2022
Оксана Горун
Фото харків’ян, які ховалися від обстрілів у метро, розмістили у метро Берліна Фото: DW

Під землею в Берліні відкрилася виставка “Наступна станція – Україна”, на якій представлені фото, що були зняті у сховищах, якими стали метрополітени міст України.

Виставка у Берлінському метро відкрилася 11 листопада, повідомляє DW . Серед представлених робіт – фото з Харкова.

“Фотографії експонуватимуться у берлінському метро як мінімум до 24 листопада. На станції Rosenthaler Platz лінії U8 – вже з 11 листопада, на станціях Gesundbrunnen лінії U8 та Möckernbrücke лінії U7 – з 15 листопада. Фотографи, чиї роботи представлені – Максим Дондюк (Україна) , Павло Дорогий (Україна), Сергій Коровайний (Україна), Енджей Новицький (Польща), Еміль Дуке (Німеччина)”, – повідомили німецькі журналісти.

Фото з українського метро до метро Берліна

Організувала виставку журналістська неурядова організація N-ost, штаб-квартира якої розташована в Берліні. Фото із українських підземок розмістили на рекламних щитах на стінах станцій. Кожен експонат виставки забезпечили написом, що пояснює походження фото та описує події, в контексті яких зроблено знімок.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 17:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під землею в Берліні відкрилася виставка “Наступна станція – Україна”, на якій представлені фото, що були зняті у сховищах, якими стали метрополітени міст України".