Терехов повертається з Берліна: про що для Харкова домовився мер (докладно)
Мер Харкова Ігор Терехов повертається до Харкова після робочої поїздки до Берліна. У міськраді підбили підсумки відрядження.
🔹У перший день відрядження, 10 червня, за результатами заходу «Відновлення Харкова: основні цілі та плани» мер уклав низку угод, важливих для проходження опалювального сезону. Зокрема, був підписаний Меморандум про порозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), завдяки якому вже у липні-серпні Харкову передадуть чотири когенераційні установки. Ще дві такі установки Харкову передасть уряд Чехії.
🔹Також Харків отримає від Світового банку грант у розмірі 47 млн євро, а від Європейського банку реконструкції та розвитку – кредит у 25 млн євро для забезпечення енергостійкості міста. Ці кошти підуть на закупівлю нового обладнання та децентралізацію систем тепло-, водо- та енергопостачання.
🔹Крім цього, ЄІБ прийняв пропозицію щодо кредитування програми муніципального житла. За словами Терехова, для Харкова, в якому пошкоджено понад 9,6 тисяч будівель, житлове питання є вкрай актуальним. В результаті буде сформований муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки.
🔹11 червня Терехов взяв участь у міжнародній конференції з відновлення України. Під час виступу мер наголосив, що для Харкова головним є питання безпеки. Мер підкреслив, що без сучасних систем ППО життя містян знаходиться під постійною загрозою. Також надійного захисту потребують об’єкти критичної інфраструктури.
🔹«Зокрема, потужну підтримку Харкову надають японські партнери. Напередодні Терехов обговорив з представниками Міністерства економіки Японії та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) передачу місту енергетичного обладнання. Воно вже зараз закупляється за кошти японських партнерів та невдовзі прибуде до Харкова», – додали у мерії.
🔹Також на заході «Ukraine Recovery Conference» Терехов зазначив, що Генеральний план розвитку Харкова, який розробляється спільно з Фундацією Нормана Фостера за підтримки уряду Німеччини та Економічної комісії ООН, визначить життя міста на 100 років вперед.
🔹Крім того, під час відрядження мер домовився з німецькими партнерами про надання необхідної допомоги в закупівлі обладнання для харківської метрошколи. Зокрема, до початку нового навчального року планують доставити меблі для облаштування класів на станції метро «Імені О. Масельського».
🔹Також у Берліні міськрада підписала комплексну програму підтримки з Європейським банком реконструкції та розвитку для українських міст. Вона передбачає підтримку проєктів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та інклюзії в Україні, впровадження інноваційних «зелених» технологій, відновлення фінансової доступності, муніципальну, інфраструктурну та промислову програму стійкості.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повертається до Харкова після робочої поїздки до Берліна. У міськраді підбили підсумки відрядження.".