Головні новини Харкова 11 червня: вночі в Харкові чули вибух

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07:10

Вночі в Харкові та Чугуївському районі чули вибух

Повітряна тривога в Харкові була актуальною практично всю ніч. Після відбою о 23:22 її відновили о 00:58. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Близько години ночі в Харкові та Чугуївському районі чули вибух.

Керівництво міста та області не повідомляло подробиць про подію. Відбій тривоги дали о 02:16. А потім її оголосили знову – з 03:07 до 03:38. Станом на 07:10 тривога у Харкові також актуальна – її оголосили о 04:46, відбою не було.