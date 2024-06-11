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Головні новини Харкова 11 червня: вночі в Харкові чули вибух

Події 07:10   11.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 11 червня: вночі в Харкові чули вибух

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

Вночі в Харкові та Чугуївському районі чули вибух

Повітряна тривога в Харкові була актуальною практично всю ніч. Після відбою о 23:22 її відновили о 00:58. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Близько години ночі в Харкові та Чугуївському районі чули вибух.

Керівництво міста та області не повідомляло подробиць про подію. Відбій тривоги дали о 02:16. А потім її оголосили знову – з 03:07 до 03:38. Станом на 07:10 тривога у Харкові також актуальна – її оголосили о 04:46, відбою не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 07:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".