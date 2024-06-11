Вранці РФ обстріляла Куп’янщину: поранена жінка (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини, внаслідок яких одна людина загинула, ще двоє травмовані.
За даними Харківської обласної прокуратури, 11 червня орієнтовно о 8:20 війська РФ обстріляли село Кутьківка Купʼянського району. Отримала поранення 56-річна жінка. Пошкоджені приватні домоволодіння.
Також сьогодні вночі ворог завдав ракетний удар по Новопокровській ТГ Чугуївського району. Загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Попередньо, окупанти вдарили ракетою «Іскандер».
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини, внаслідок яких одна людина загинула, ще двоє травмовані.".