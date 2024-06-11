Вранці РФ обстріляла Куп’янщину: поранена жінка (фото)

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини, внаслідок яких одна людина загинула, ще двоє травмовані.

За даними Харківської обласної прокуратури, 11 червня орієнтовно о 8:20 війська РФ обстріляли село Кутьківка Купʼянського району. Отримала поранення 56-річна жінка. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Також сьогодні вночі ворог завдав ракетний удар по Новопокровській ТГ Чугуївського району. Загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Попередньо, окупанти вдарили ракетою «Іскандер».

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).