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Вранці РФ обстріляла Куп’янщину: поранена жінка (фото)

Події 12:20   11.06.2024
Вікторія Яковенко
Вранці РФ обстріляла Куп’янщину: поранена жінка (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини, внаслідок яких одна людина загинула, ще двоє травмовані.

За даними Харківської обласної прокуратури, 11 червня орієнтовно о 8:20 війська РФ обстріляли село Кутьківка Купʼянського району. Отримала поранення 56-річна жінка. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Також сьогодні вночі ворог завдав ракетний удар по Новопокровській ТГ Чугуївського району. Загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Попередньо, окупанти вдарили ракетою «Іскандер».

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 12:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини, внаслідок яких одна людина загинула, ще двоє травмовані.".