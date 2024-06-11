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Вибух чули вночі в Харкові: є загиблий – Синєгубов

Події 08:52   11.06.2024
Оксана Горун
Вибух чули вночі в Харкові: є загиблий – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що вночі удар припав по Чугуївському району, є загиблий.

“01:19 Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.

Вранці 11 червня він також поінформував про інші наслідки обстрілів за добу. Так, внаслідок обстрілу Харкова вдень 10 червня одна людина загинула та семеро постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автомобілі.

Людина загинула в Старому Салтові – там через обстріл горів цивільний автомобіль.

У Дергачівській громаді від удару КАБу одна людина загинула та троє поранені.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 08:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що вночі удар припав по Чугуївському району, є загиблий".