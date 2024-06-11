Взрыв слышали ночью в Харькове: есть погибший — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ночью удар пришелся по Чугуевскому району, есть погибший.

«01:19 Чугуевский район, Новопокровская ТГ. В результате попадания в землю баллистической ракетой погиб мужчина, пострадал еще один человек», — сообщил начальник ХОВА.

Утром 11 июня он также проинформировал о других последствиях обстрелов за сутки. Так, в результате обстрела Харькова днем 10 июня один человек погиб и семь пострадали. Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля.

Человек погиб в Старом Салтове — там из-за обстрела горел гражданский автомобиль.

В Дергачевской громаде от удара КАБ один человек погиб и трое ранены.