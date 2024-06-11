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Взрыв слышали ночью в Харькове: есть погибший — Синегубов

Происшествия 08:52   11.06.2024
Оксана Горун
Взрыв слышали ночью в Харькове: есть погибший — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ночью удар пришелся по Чугуевскому району, есть погибший.

«01:19 Чугуевский район, Новопокровская ТГ. В результате попадания в землю баллистической ракетой погиб мужчина, пострадал еще один человек», — сообщил начальник ХОВА.

Утром 11 июня он также проинформировал о других последствиях обстрелов за сутки. Так, в результате обстрела Харькова днем 10 июня один человек погиб и семь пострадали.  Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля.

Человек погиб в Старом Салтове — там из-за обстрела горел гражданский автомобиль.

В Дергачевской громаде от удара КАБ один человек погиб и трое ранены.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 08:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ночью удар пришелся по Чугуевскому району, есть погибший".