Взрыв слышали ночью в Харькове: есть погибший — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ночью удар пришелся по Чугуевскому району, есть погибший.
«01:19 Чугуевский район, Новопокровская ТГ. В результате попадания в землю баллистической ракетой погиб мужчина, пострадал еще один человек», — сообщил начальник ХОВА.
Утром 11 июня он также проинформировал о других последствиях обстрелов за сутки. Так, в результате обстрела Харькова днем 10 июня один человек погиб и семь пострадали. Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля.
Человек погиб в Старом Салтове — там из-за обстрела горел гражданский автомобиль.
В Дергачевской громаде от удара КАБ один человек погиб и трое ранены.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ночью удар пришелся по Чугуевскому району, есть погибший".