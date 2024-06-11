Главные новости Харькова 11 июня: ночью в Харькове слышали взрыв

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07:10

Ночью в Харькове и Чугуевском районе слышали взрыв

Воздушная тревога в Харькове была актуальна практически всю ночь. После отбоя в 23:22 ее возобновили в 00:58. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Около часа ночи в Харькове и Чугуевском районе слышали взрыв.

Руководство города и области не сообщало подробностей о происшествии. Отбой тревоги дали в 02:16. А затем ее объявили снова — с 03:07 по 03:38. По состоянию на 07:10 тревога в Харькове также актуальна — ее объявили в 04:46, отбоя не было.