Главные новости Харькова 11 июня: ночью в Харькове слышали взрыв
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Ночью в Харькове и Чугуевском районе слышали взрыв
Воздушная тревога в Харькове была актуальна практически всю ночь. После отбоя в 23:22 ее возобновили в 00:58. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Около часа ночи в Харькове и Чугуевском районе слышали взрыв.
Руководство города и области не сообщало подробностей о происшествии. Отбой тревоги дали в 02:16. А затем ее объявили снова — с 03:07 по 03:38. По состоянию на 07:10 тревога в Харькове также актуальна — ее объявили в 04:46, отбоя не было.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".