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Главные новости Харькова 11 июня: ночью в Харькове слышали взрыв

Происшествия 07:10   11.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 11 июня: ночью в Харькове слышали взрыв Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Ночью в Харькове и Чугуевском районе слышали взрыв

Воздушная тревога в Харькове была актуальна практически всю ночь. После отбоя в 23:22 ее возобновили в 00:58. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Около часа ночи в Харькове и Чугуевском районе слышали взрыв.

Руководство города и области не сообщало подробностей о происшествии. Отбой тревоги дали в 02:16. А затем ее объявили снова — с 03:07 по 03:38. По состоянию на 07:10 тревога в Харькове также актуальна — ее объявили в 04:46, отбоя не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 07:10;

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