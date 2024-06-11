За прошедшие сутки РФ сбросила на Харьковщину 28 КАБов – Синегубов

Прошедшие сутки под ударами российских авиабомб находились Харьковский и Чугуевский районы, в частности, город Харьков. В общей сложности армия РФ вчера выпустила 28 КАБов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Конечно, такие удары сопровождаются масштабными разрушениями гражданской инфраструктуры и жилищного фонда. Только в результате вчерашнего удара тремя КАБами по Харькову разрушены более 35 частных домохозяйств. Харьковщина – лидер по реализации программы «єВідновлення». Уже выплачено более 1,7 млрд грн на счета людям на восстановление имущества. Сформировано уже на сумму более 2 млрд для выплат за уничтоженное имущество. Люди получили уже около 600 млн за уничтоженное имущество», — сказал Синегубов.