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За прошедшие сутки РФ сбросила на Харьковщину 28 КАБов – Синегубов

Общество 13:31   11.06.2024
Виктория Яковенко
За прошедшие сутки РФ сбросила на Харьковщину 28 КАБов – Синегубов

Прошедшие сутки под ударами российских авиабомб находились Харьковский и Чугуевский районы, в частности, город Харьков. В общей сложности армия РФ вчера выпустила 28 КАБов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Конечно, такие удары сопровождаются масштабными разрушениями гражданской инфраструктуры и жилищного фонда. Только в результате вчерашнего удара тремя КАБами по Харькову разрушены более 35 частных домохозяйств. Харьковщина – лидер по реализации программы «єВідновлення». Уже выплачено более 1,7 млрд грн на счета людям на восстановление имущества. Сформировано уже на сумму более 2 млрд для выплат за уничтоженное имущество. Люди получили уже около 600 млн за уничтоженное имущество», — сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 13:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прошедшие сутки под ударами российских авиабомб находились Харьковский и Чугуевский районы, в частности, город Харьков. В общей сложности армия РФ вчера выпустила 28 КАБов, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".