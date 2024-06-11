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В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов в Харькове

Происшествия 08:16   11.06.2024
Оксана Горун
В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 11 июня сообщил трагическую новость — мужчина, которого вытащили живым из-под завалов после российского удара по городу, скончался.

«В больнице сегодня утром умер пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели извлекали из-под завалов», — написал Терехов в telegram.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Мэр Игорь Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под ударом были Киевский и Салтовский районы. Позже Терехов уточнил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар. На месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Из-под завалов частного дома деблокировали 75-летнего мужчину — «скорая» отвезла его в больницу. Синегубов сообщил, что в результате атаки РФ пострадали пятеро мужчин и три женщины, повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля. Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов утром 11 июня сообщил трагическую новость — мужчина, которого вытащили живым из-под завалов после российского удара по городу, скончался".