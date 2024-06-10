По Харькову ударили тремя КАБами, минимум двое пострадавших — Терехов
Три КАБа сбросили на Харьков военные РФ около 17:35 10 июня, сообщает мэр Игорь Терехов.
По его словам, одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация как минимум о двух раненых.
Места остальных «прилетов» обследуют специалисты.
Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, враг применил КАБ, и из-за удара возник пожар в доме. Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кабы, пожары, пострадавшие, прилеты, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три КАБа сбросили на Харьков военные РФ около 17:35 10 июня, сообщает мэр Игорь Терехов.".