По Харькову ударили тремя КАБами, минимум двое пострадавших — Терехов

Три КАБа сбросили на Харьков военные РФ около 17:35 10 июня, сообщает мэр Игорь Терехов.

По его словам, одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация как минимум о двух раненых.

Места остальных «прилетов» обследуют специалисты.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, враг применил КАБ, и из-за удара возник пожар в доме. Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки.