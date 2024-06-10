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В Харькове звучат взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами

Происшествия 17:39   10.06.2024
Оксана Якушко
В Харькове звучат взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами

Харьковчане слышат взрывы.

«Вражеский КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов — не покидайте укрытия», — обратился к харьковчанам бригадный генерал Сергей Мельник.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы.".