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У Харкові лунають вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами

Події 17:39   10.06.2024
Оксана Якушко
У Харкові лунають вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами

Харків’яни чують вибухи. 

“Ворожий КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів – не залишайте укриття”, – звернувся до харків’ян бригадний генерал Сергій Мельник.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 17:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чують вибухи. ".