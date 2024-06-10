По Харкову вдарили трьома КАБами, щонайменше двоє постраждалих – Терехов

Три КАБи скинули на Харків військові РФ близько 17:35 10 червня, повідомляє мер Ігор Терехов.

За його словами, одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація про щонайменше двох постраждалих.

Місця інших «прильотів» обстежують фахівці.

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, ворог застосував КАБ, і через удар виникла пожежа в будинку. Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови.