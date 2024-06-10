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Росіяни вдарили КАБами по околиці Харкова

Події 17:55   10.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили КАБами по околиці Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки удару по місту.

«У Харкові попередньо приліт на околиці міста у районі житлової забудови. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється», – повідомив Терехов.

«О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо – використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа у будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: У Харкові лунають вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 17:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки удару по місту.".