Росіяни вдарили КАБами по околиці Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки удару по місту.

«У Харкові попередньо приліт на околиці міста у районі житлової забудови. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється», – повідомив Терехов.

«О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо – використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа у будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.