Росіяни вдарили КАБами по околиці Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки удару по місту.
«У Харкові попередньо приліт на околиці міста у районі житлової забудови. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється», – повідомив Терехов.
«О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо – використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа у будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака, КАБ, мэр, Олег Синегубов, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки удару по місту.".