Россияне ударили КАБами по окраине Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях удара по городу.

«В Харькове предварительно прилет на окраине города в районе жилой застройки. По поводу жертв и разрушений информация уточняется», — сообщил Терехов.

«В 17:35 оккупанты ударили по Харькову. Предварительно – использовали КАБ. По предварительным данным, возник пожар в доме. Информация о пострадавших пока не поступала», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.