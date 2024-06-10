Россияне ударили КАБами по окраине Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях удара по городу.
«В Харькове предварительно прилет на окраине города в районе жилой застройки. По поводу жертв и разрушений информация уточняется», — сообщил Терехов.
«В 17:35 оккупанты ударили по Харькову. Предварительно – использовали КАБ. По предварительным данным, возник пожар в доме. Информация о пострадавших пока не поступала», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: В Харькове звучат взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Игорь Терехов, КАБ, мэр, Олег Синегубов, удар, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили КАБами по окраине Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях удара по городу.".