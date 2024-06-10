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Россияне ударили КАБами по окраине Харькова

Происшествия 17:55   10.06.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБами по окраине Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях удара по городу.

«В Харькове предварительно прилет на окраине города в районе жилой застройки. По поводу жертв и разрушений информация уточняется», — сообщил Терехов.

«В 17:35 оккупанты ударили по Харькову. Предварительно – использовали КАБ. По предварительным данным, возник пожар в доме. Информация о пострадавших пока не поступала», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: В Харькове звучат взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 17:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях удара по городу.".