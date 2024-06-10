Удар по Киевскому и Салтовскому районам: мужчину достают из-под завалов дома

Кроме Киевского района Харькова под ударом был Салтовский, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, всего было зафиксировано три попадания КАБов, в том числе по частному сектору.

«Разрушены частные жилые дома… Еще не подтверждено, но есть информация, что под завалами одного из жилых домов могут находиться люди, поэтому наши подразделения работают на местах. Чтобы проверить эту информацию и если действительно есть люди, то сделать все возможное для их спасения», — сказал Синегубов.

В Telegram он сообщил, что спасатели деблокируют из-под завалов дома седьмого пострадавшего от этой атаки. Это 75-летний мужчина, с которым есть связь.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, враг применил КАБ, и из-за удара возник пожар в доме. Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. Позже он добавил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар. На месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Синегубов сообщил о шестерых пострадавших вследствие атаки РФ.