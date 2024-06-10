Уже шесть пострадавших в Харькове: под завалами частного дома могут быть люди
Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Харькову около 17:35 10 июня, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, по разным адресам есть повреждения жилых домов, гаражей и автомобилей.
Как информирует мэр Игорь Терехов, на месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Под завалами одного из них могут быть люди.
Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, враг применил КАБ, и из-за удара возник пожар в доме. Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. Позже он добавил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация как минимум о двух раненых.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, пострадавшие, синегубов, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Харькову около 17:35 10 июня, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов".