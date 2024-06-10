Уже шесть пострадавших в Харькове: под завалами частного дома могут быть люди

Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Харькову около 17:35 10 июня, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, по разным адресам есть повреждения жилых домов, гаражей и автомобилей.

Как информирует мэр Игорь Терехов, на месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Под завалами одного из них могут быть люди.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, враг применил КАБ, и из-за удара возник пожар в доме. Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. Позже он добавил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация как минимум о двух раненых.