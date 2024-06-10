Live
  • Пн 10.06.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 40.25
  • EUR 43.87

У Харкові – шість постраждалих: під завалами приватного дому можуть бути люди

Події 18:22   10.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові – шість постраждалих: під завалами приватного дому можуть бути люди

Шість людей постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову близько 17:35 10 червня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та автомобілів.

Як інформує мер Ігор Терехов, на місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть бути люди.

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, ворог застосував КАБ, і через удар виникла пожежа в будинку. Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. Пізніше він додав, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація про щонайменше двох поранених.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові – шість постраждалих: під завалами приватного дому можуть бути люди
У Харкові – шість постраждалих: під завалами приватного дому можуть бути люди
10.06.2024, 18:22
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Акція “Tesla за донат”: переможцю вручено ключі від електрокару
Акція “Tesla за донат”: переможцю вручено ключі від електрокару
10.06.2024, 16:49
По Харкову вдарили трьома КАБами, щонайменше двоє постраждалих – Терехов
По Харкову вдарили трьома КАБами, щонайменше двоє постраждалих – Терехов
10.06.2024, 18:09
Росіяни вдарили КАБами по околиці Харкова
Росіяни вдарили КАБами по околиці Харкова
10.06.2024, 17:55
У Харкові лунають вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові лунають вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
10.06.2024, 17:39

Новини за темою:

18:09
По Харкову вдарили трьома КАБами, щонайменше двоє постраждалих – Терехов
23:23
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
03:04
По Новобаварському району Харкова випустили п’ять ракет – дані прокуратури
02:27
Тактика подвійного удару: у Харкові – троє загиблих, поранено медика «швидкої»
01:40
Від удару по Харкову є загиблий, серед 13 постраждалих – двоє дітей

Ви читали новину: «У Харкові – шість постраждалих: під завалами приватного дому можуть бути люди»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість людей постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову близько 17:35 10 червня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".