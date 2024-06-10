У Харкові – шість постраждалих: під завалами приватного дому можуть бути люди

Шість людей постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову близько 17:35 10 червня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та автомобілів.

Як інформує мер Ігор Терехов, на місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть бути люди.

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, ворог застосував КАБ, і через удар виникла пожежа в будинку. Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. Пізніше він додав, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація про щонайменше двох поранених.