У Харкові – шість постраждалих: під завалами приватного дому можуть бути люди
Шість людей постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову близько 17:35 10 червня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, за різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та автомобілів.
Як інформує мер Ігор Терехов, на місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть бути люди.
Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, ворог застосував КАБ, і через удар виникла пожежа в будинку. Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. Пізніше він додав, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація про щонайменше двох поранених.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, пострадалі, сінєгубов, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість людей постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову близько 17:35 10 червня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".