Удар по Київському та Салтівському районах: чоловіка дістають з-під завалів
Окрім Київського району Харкова під ударом був Салтівський, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
За його словами, було зафіксовано три влучання КАБів, зокрема по приватному сектору.
“Зруйновані приватні житлові будинки… Ще не підтверджено, але є інформація, що під завалами одного з житлових будинків можуть перебувати люди, тому наші підрозділи працюють на місцях. Щоб перевірити цю інформацію і якщо дійсно є люди, то зробити все можливе для їхнього порятунку”, – сказав Синєгубов.
У телеграмі він повідомив, що рятувальники деблоковують з-під завалів будинку сьомого постраждалого внаслідок цієї атаки. Це 75-річний чоловік, із яким є зв’язок.
Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, ворог застосував КАБ, і через удар виникла пожежа в будинку. Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. Пізніше він додав, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа. На місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. Синєгубов повідомив про шістьох постраждалих внаслідок атаки РФ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, кабы, пострадалі, прилеты, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по Київському та Салтівському районах: чоловіка дістають з-під завалів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окрім Київського району Харкова під ударом був Салтівський, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону".