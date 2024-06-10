Удар по Київському та Салтівському районах: чоловіка дістають з-під завалів

Окрім Київського району Харкова під ударом був Салтівський, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

За його словами, було зафіксовано три влучання КАБів, зокрема по приватному сектору.

“Зруйновані приватні житлові будинки… Ще не підтверджено, але є інформація, що під завалами одного з житлових будинків можуть перебувати люди, тому наші підрозділи працюють на місцях. Щоб перевірити цю інформацію і якщо дійсно є люди, то зробити все можливе для їхнього порятунку”, – сказав Синєгубов.

У телеграмі він повідомив, що рятувальники деблоковують з-під завалів будинку сьомого постраждалого внаслідок цієї атаки. Це 75-річний чоловік, із яким є зв’язок.

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, ворог застосував КАБ, і через удар виникла пожежа в будинку. Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. Пізніше він додав, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа. На місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. Синєгубов повідомив про шістьох постраждалих внаслідок атаки РФ.