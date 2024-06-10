Главные новости Харькова 10 июня: как прошла ночь

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07:00

Тревога в Харькове и области была всю ночь

Воздушная тревога в Харькове и области была актуальна всю ночь: ее объявили в 21:08. В течение ночи времени начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник дважды предупреждал о риске ударов КАБами.

Отбой дали в 05:13. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове нет.