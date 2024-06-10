Главные новости Харькова 10 июня: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Тревога в Харькове и области была всю ночь
Воздушная тревога в Харькове и области была актуальна всю ночь: ее объявили в 21:08. В течение ночи времени начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник дважды предупреждал о риске ударов КАБами.
Отбой дали в 05:13. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".