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Главные новости Харькова 10 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:00   10.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 10 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Тревога в Харькове и области была всю ночь

Воздушная тревога в Харькове и области была актуальна всю ночь: ее объявили в 21:08. В течение ночи времени начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник дважды предупреждал о риске ударов КАБами.

 

Отбой дали в 05:13. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 07:00;

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