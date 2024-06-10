Удары по Харькову и Золочеву обошлись без пострадавших — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
По Харькову 9 июня ударили УМПБ Д-30, проинформировал Тимошко. В результате повреждены четыре жилых дома и автомобили. Обошлось без пострадавших.
Уже ночью 10 июня армия РФ обстреляла из РСЗО Золочев. Били с 02:50 по 03:30 по фермерскому хозяйству.
«Частично повреждены складские помещения, уничтожен один грузовой автомобиль, ЛЭП. Без пострадавших», — отметил начальник ГУНП.
Также ночью под ударом был Купянск-Узловой. Там пострадала женщина 1958 года рождения.
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В течение суток армия РФ повредила элеватор в Белом Колодце (на село скинули КАБ), в Казачьей Лопани повреждены жилые дома, в Русских Тишках — также частные дома и ближайшие постройки. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, новости Харькова, обстрелы, полиция, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".