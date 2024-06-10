Удары по Харькову и Золочеву обошлись без пострадавших — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

По Харькову 9 июня ударили УМПБ Д-30, проинформировал Тимошко. В результате повреждены четыре жилых дома и автомобили. Обошлось без пострадавших.

Уже ночью 10 июня армия РФ обстреляла из РСЗО Золочев. Били с 02:50 по 03:30 по фермерскому хозяйству.

«Частично повреждены складские помещения, уничтожен один грузовой автомобиль, ЛЭП. Без пострадавших», — отметил начальник ГУНП.

Также ночью под ударом был Купянск-Узловой. Там пострадала женщина 1958 года рождения.

В течение суток армия РФ повредила элеватор в Белом Колодце (на село скинули КАБ), в Казачьей Лопани повреждены жилые дома, в Русских Тишках — также частные дома и ближайшие постройки. В этих случаях обошлось без пострадавших.