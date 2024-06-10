Удари по Харкову та Золочеву обійшлися без постраждалих – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
По Харкову 9 червня вдарили УМПБ Д-30, поінформував Тимошко. У результаті пошкоджені чотири житлові будинки та автомобілі. Обійшлося без постраждалих.
Уже вночі 10 червня армія РФ обстріляла з РСЗВ Золочів. Били з 02:50 до 03:30 по фермерському господарству.
“Частково пошкоджено складські приміщення, знищено один вантажний автомобіль, ЛЕП. Без постраждалих”, – зазначив начальник ГУНП.
Також уночі під ударом був Куп’янськ-Вузловий. Там постраждала жінка 1958 року народження.
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Протягом доби армія РФ пошкодила елеватор у Білому Колодязі (на село скинули КАБ), у Козачій Лопані пошкоджені житлові будинки, у Руських Тишках – також приватні будинки та найближчі споруди. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу".