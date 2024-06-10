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Удари по Харкову та Золочеву обійшлися без постраждалих – Тимошко

Події 08:15   10.06.2024
Оксана Горун
Удари по Харкову та Золочеву обійшлися без постраждалих – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

По Харкову 9 червня вдарили УМПБ Д-30, поінформував Тимошко. У результаті пошкоджені чотири житлові будинки та автомобілі. Обійшлося без постраждалих.

Уже вночі 10 червня армія РФ обстріляла з РСЗВ Золочів. Били з 02:50 до 03:30 по фермерському господарству.

“Частково пошкоджено складські приміщення, знищено один вантажний автомобіль, ЛЕП. Без постраждалих”, – зазначив начальник ГУНП.

Також уночі під ударом був Куп’янськ-Вузловий. Там постраждала жінка 1958 року народження.

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Протягом доби армія РФ пошкодила елеватор у Білому Колодязі (на село скинули КАБ), у Козачій Лопані пошкоджені житлові будинки, у Руських Тишках – також приватні будинки та найближчі споруди. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу".