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Росіяни вдарили УМПБ Д-30 по Київському району Харкова

Події 20:36   09.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили УМПБ Д-30 по Київському району Харкова

9 червня орієнтовно о 17:10 росіяни завдали авіаудару по Київському району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Боєприпас влучив між приватними житловими будинками. У домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено фасади. Без постраждалих. За попередніми даними, ворог застосував по місту УМПБ Д-30», – розповіли у прокуратурі.

«Внаслідок удару КАБом пошкоджені чотири приватні будинки, паркан, гараж та один автомобіль», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також: По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 20:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 червня орієнтовно о 17:10 росіяни завдали авіаудару по Київському району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".