Росіяни вдарили УМПБ Д-30 по Київському району Харкова
9 червня орієнтовно о 17:10 росіяни завдали авіаудару по Київському району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
«Боєприпас влучив між приватними житловими будинками. У домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено фасади. Без постраждалих. За попередніми даними, ворог застосував по місту УМПБ Д-30», – розповіли у прокуратурі.
«Внаслідок удару КАБом пошкоджені чотири приватні будинки, паркан, гараж та один автомобіль», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, киівський район, росіяни, УМПБ-30, Харків, Харьковская областная прокуратура, частный дом;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 20:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 червня орієнтовно о 17:10 росіяни завдали авіаудару по Київському району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".