Росіяни вдарили УМПБ Д-30 по Київському району Харкова

9 червня орієнтовно о 17:10 росіяни завдали авіаудару по Київському району Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Боєприпас влучив між приватними житловими будинками. У домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено фасади. Без постраждалих. За попередніми даними, ворог застосував по місту УМПБ Д-30», – розповіли у прокуратурі.

«Внаслідок удару КАБом пошкоджені чотири приватні будинки, паркан, гараж та один автомобіль», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.