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Россияне ударили УМПБ Д-30 по Киевскому району Харькова

Происшествия 20:36   09.06.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили УМПБ Д-30 по Киевскому району Харькова

9 июня ориентировочно в 17:10 россияне нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Боеприпас попал между частными жилыми домами. В домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Без пострадавших. По предварительным данным, враг применил по городу УМПБ Д-30», – рассказали в прокуратуре.

«В результате удара КАБом повреждены четыре частных дома, забор, гараж и один автомобиль», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также: По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 20:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июня ориентировочно в 17:10 россияне нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".