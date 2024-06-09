Россияне ударили УМПБ Д-30 по Киевскому району Харькова

9 июня ориентировочно в 17:10 россияне нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Боеприпас попал между частными жилыми домами. В домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Без пострадавших. По предварительным данным, враг применил по городу УМПБ Д-30», – рассказали в прокуратуре.

«В результате удара КАБом повреждены четыре частных дома, забор, гараж и один автомобиль», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

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