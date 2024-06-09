По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове

В результате удара повреждены частные дома и автомобили в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По уточненным данным, россияне попали по открытой территории между частными домами. Повреждены частные дома и автомобили. На эту минуту – без пострадавших», – рассказал Синегубов.