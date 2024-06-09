По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове
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В результате удара повреждены частные дома и автомобили в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По уточненным данным, россияне попали по открытой территории между частными домами. Повреждены частные дома и автомобили. На эту минуту – без пострадавших», – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авто, Олег Синегубов, Харьков, хова, частный дом;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 19:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара повреждены частные дома и автомобили в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".