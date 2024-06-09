Live
  • Вс 09.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове

Происшествия 19:13   09.06.2024
Оксана Якушко
По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове скриншот

В результате удара повреждены частные дома и автомобили в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По уточненным данным, россияне попали по открытой территории между частными домами. Повреждены частные дома и автомобили. На эту минуту – без пострадавших», – рассказал Синегубов.

Читайте также: Россияне ударили КАБами по частному сектору Харькова, возник пожар

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне ударили КАБами по частному сектору Харькова, возник пожар
Россияне ударили КАБами по частному сектору Харькова, возник пожар
09.06.2024, 17:56
В Харькове слышны взрывы, ранее сообщали об угрозе КАБ
В Харькове слышны взрывы, ранее сообщали об угрозе КАБ
09.06.2024, 17:16
По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове
По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове
09.06.2024, 19:13
Главные новости Харькова 9.06: РФ ударила КАБами, пожар в частном секторе
Главные новости Харькова 9.06: РФ ударила КАБами, пожар в частном секторе
09.06.2024, 17:59
У Белгорода. Самолет ВСУ впервые ударил по командному узлу в РФ – Sky News
У Белгорода. Самолет ВСУ впервые ударил по командному узлу в РФ – Sky News
09.06.2024, 18:29
Студентов из Африки РФ отправляет на войну в Харьковскую область — Bloomberg
Студентов из Африки РФ отправляет на войну в Харьковскую область — Bloomberg
09.06.2024, 19:36

Новости по теме:

16:11
Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины
19:00
Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (фото)
15:34
Десятки дронов и авто передал Киев харьковской 92-й ОШБр (фото)
15:56
На Харьковщине ежедневно фиксируют 10-13 «прилетов» КАБов – Тимошко
12:39
Удар по Харькову: повреждены авто Датского совета по делам беженцев (фото)

Вы читали новость: «По территории между частными домами ударили КАБами россияне в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 19:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара повреждены частные дома и автомобили в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".