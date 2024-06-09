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Россияне ударили КАБами по частному сектору Харькова, возник пожар

Происшествия 17:56   09.06.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБами по частному сектору Харькова, возник пожар Фото: ERR

В Харькове россияне попали по району частной жилой застройки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилет» по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов. По поводу возможных жертв и пострадавших информация уточняется», — отметил Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне ударили КАБом по городу, в результате чего возник пожар.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове россияне попали по району частной жилой застройки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".