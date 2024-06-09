Россияне ударили КАБами по частному сектору Харькова, возник пожар

В Харькове россияне попали по району частной жилой застройки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилет» по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов. По поводу возможных жертв и пострадавших информация уточняется», — отметил Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне ударили КАБом по городу, в результате чего возник пожар.