Россияне ударили КАБами по частному сектору Харькова, возник пожар
Фото: ERR
В Харькове россияне попали по району частной жилой застройки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Прилет» по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов. По поводу возможных жертв и пострадавших информация уточняется», — отметил Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне ударили КАБом по городу, в результате чего возник пожар.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КАБ, Олег Синегубов, пожары, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове россияне попали по району частной жилой застройки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".