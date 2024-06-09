Росіяни вдарили КАБами по приватному сектору Харкова, виникла пожежа
Фото: ERR
У Харкові росіяни поцілили район приватної житлової забудови, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв і постраждалих інформація уточнюється», – зазначив Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили КАБом по місту, внаслідок чого виникла пожежа.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, КАБ, Олег Синегубов, пожежа, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові росіяни поцілили район приватної житлової забудови, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".