Росіяни вдарили КАБами по приватному сектору Харкова, виникла пожежа

У Харкові росіяни поцілили район приватної житлової забудови, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв і постраждалих інформація уточнюється», – зазначив Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили КАБом по місту, внаслідок чого виникла пожежа.