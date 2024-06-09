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Росіяни вдарили КАБами по приватному сектору Харкова, виникла пожежа

Події 17:56   09.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили КАБами по приватному сектору Харкова, виникла пожежа Фото: ERR

У Харкові росіяни поцілили район приватної житлової забудови, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв і постраждалих інформація уточнюється», – зазначив Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили КАБом по місту, внаслідок чого виникла пожежа.

Читайте також: У Харкові чути вибухи, раніше повідомляли про загрозу КАБ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові росіяни поцілили район приватної житлової забудови, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".