У Харкові чути вибухи, раніше повідомляли про загрозу КАБ
У Харкові пролунали три сильні вибухи.
Нацполіція просить харків’ян залишатися в укриттях до закінчення тривоги.
“Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, – повідомила Нацполіція.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, Нацполиция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 17:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунали три сильні вибухи. ".