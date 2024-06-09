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У Харкові чути вибухи, раніше повідомляли про загрозу КАБ

Події 17:16   09.06.2024
Оксана Якушко
У Харкові чути вибухи, раніше повідомляли про загрозу КАБ

У Харкові пролунали три сильні вибухи. 

Нацполіція просить харків’ян залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

“Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, – повідомила Нацполіція.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 17:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунали три сильні вибухи. ".