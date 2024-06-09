Провал із фортифікаціями на Харківщині пов’язують із Тимошенком – The Times

Провал будівництва оборонних фортифікацій на півночі Харківської області авторитетне британське видання The Times пов’язує із призначенням головою ОП Андрієм Єрмаком свого колишнього заступника Кирила Тимошенка до міністерства оборони, де йому доручили курувати будівництво укріплень вартістю 647 мільйонів доларів.

Корупція все частіше стає джерелом тертя між Білим домом та Києвом. Ентоні Блінкен, держсекретар США, заявив під час свого останнього візиту до України, що Київ має «переконатися, що боротьба з корупцією продовжується всередині країни так само як боротьба з російською агресією продовжується на передовій».

У цей час українські солдати спішно рили траншеї, щоб відобразити російський наступ на Харків, і дивувалися, чому їх не збудували раніше. Відповідь може полягати у призначенні Єрмаком свого колишнього заступника Тимошенка до міністерства оборони, де йому доручено курувати будівництво укріплень вартістю 647 мільйонів доларів.

Минулого року Національне агентство із запобігання корупції встановило, що Тимошенко їздив на Porsche Taycan і безплатно проживав на розкішному курорті, а також зловживав своїми повноваженнями, дозволяючи підлеглим виїжджати за кордон, порушуючи мобілізаційне законодавство країни. Далі встановили, що Тимошенко подав підроблені документи, спрямовані на приховування злочинів, що порушує питання про те, як йому було доручено таку серйозну роль у забезпеченні національної безпеки.

Ярема Дух, колишній співробітник президентського штабу попередника Зеленського Петра Порошенка, сказав, що існує «досить проста» відповідь на звинувачення у корупції навколо харківської оборони. «Показати документи, показати незасекречені плани, закрити звинувачення — ось що я зробив би в цій ситуації».

В адміністрації президента заявили, що критики не надали конкретних доказів на підтримку звинувачень у розкраданнях, але “незалежні антикорупційні органи розслідують діяльність нинішніх чиновників”. Прессекретар заявив: «У нас немає недоторканних, але вина має бути доведена у суді».

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.