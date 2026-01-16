У Кеворкяна з «Першої столиці» забирають квартиру в Харкові

У проросійського пропагандиста Костянтина Кеворкяна конфіскують частину майна, повідомив Центр протидії корупції з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду від 15 січня.

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду зазначили, що задовольнили позов Міністерства юстиції. При цьому послалися на закон «Про санкції» (завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України). Діяльність громадянина України, до якого застосували санкцію, визнали терористичною.

Як повідомляють у ВАКС, у дохід держави стягнули такі активи:

– будинок житловою площею 83,2 кв.м у Харківській області;

– гаражний бокс загальною площею 61,5 кв.м у Харкові;

– 628 доларів, розміщених на банківському рахунку в Україні;

– квартиру загальною площею 95,1 кв.м у Харкові;

– квартиру загальною площею 50,8 кв.м в Алушті;

– 1/2 частку у праві спільної часткової власності на квартиру загальною площею 72,1 кв.м у Харкові;

– 15% частку у статутному капіталі ТОВ «Першостоличне», що у грошовому еквіваленті становить 4980 грн;

– транспортний засіб ВАЗ 2109 1989 випуску;

– транспортний засіб ВАЗ 2109 1990 випуску;

– майнові права на торгову марку «Первая столица»;

– майнові права на торгову марку «Перша столиця».

Рішення суду набирає законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги всіма учасниками справи. Чи подаватиме Мін’юст апеляційну скаргу, наразі невідомо.

Як писала МГ «Об’єктив», саме за «Першою столицею» Кеворкяна насамперед знали у Харкові. Адже він створював телевізійну програму з такою назвою. Після Революції Гідності Кеворкян поїхав до Росії. За останніми даними, він співпрацював із сайтом Україна.ру, а згодом – і однойменним пропагандистським телеграм-каналом.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 9 січня визнав необґрунтованим майно родини колишнього керівника Харківського обласного ТЦК та СП – автомобілі Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та BMW X6 2023 року.