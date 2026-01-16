Live

У Кеворкяна из «Первой столицы» забирают квартиру в Харькове

Политика 18:11   16.01.2026
Елена Нагорная
У пророссийского пропагандиста Константина Кеворкяна конфискуют часть имущества, сообщил Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда от 15 января.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда отметили, что удовлетворили иск Министерства юстиции. При этом сослались на закон «О санкциях» (нанесение существенного ущерба национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины). Деятельность гражданина Украины, к которому применили санкцию, признали террористической.

Как сообщают в ВАКС, в доход государства взыскали следующие активы:

— дом жилой площадью 83,2 кв.м в Харьковской области;
— гаражный бокс общей площадью 61,5 кв.м в Харькове;
— 627 долларов, размещенных на банковском счете в Украине;
— квартиру общей площадью 95,1 кв.м в Харькове;
— квартиру общей площадью 50,8 кв.м в Алуште;
— 1/2 долю в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 72,1 кв.м в Харькове;
— 15% долю в уставном капитале ООО «Першостоличне», что в денежном эквиваленте составляет 4980 грн;
— транспортное средство ВАЗ 2109 1989 года выпуска;
— транспортное средство ВАЗ 2109 1990 года выпуска;
— имущественные права на торговую марку «Первая столица»;
— имущественные права на торговую марку «Перша столиця».

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела. Будет ли Минюст подавать апелляционную жалобу, пока неизвестно.

Как писала МГ «Объектив», именно по «Первой столице» Кеворкяна в первую очередь знали в Харькове. Ведь он создавал телевизионную программу с таким названием. После Революции Достоинства Кеворкян уехал в Россию. По последним данным, он сотрудничал с сайтом Украина.ру, а впоследствии – и одноименным пропагандистским Telegram-каналом.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 9 января признал необоснованным имущество семьи бывшего руководителя Харьковского областного ТЦК и СП — автомобили Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и BMW X6 2023 года.

Автор: Елена Нагорная
