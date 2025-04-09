ВАКС конфисковал авто и 4 млн грн у семьи харьковского правоохранителя
Активы стоимостью 7,8 млн гривен, которыми пользовалась семья правоохранителя с Харьковщины, взыскат в доход государства. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Решение принял ВАКС 9 апреля. По данным ГБР, семья правоохранителя пользовалась квартирой в Харькове и люксовой машиной.
«Право собственности на это имущество было оформлено на жену правоохранителя, однако анализ доходов и расходов показал невозможность приобрести эти объекты из законных источников. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании этих активов в доход государства», — отметили в ГБР.
Суд частично удовлетворил иск прокурора, признал активы необоснованными и решил взыскать в доход государства люкс автомобиль стоимостью 3,8 млн гривен и более 4 млн гривен, законность приобретения которых не была подтверждена.
«Обнаружение необоснованных доходов чиновников и правоохранителей продолжается», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВАКС, гбр, новости Харькова, правоохранитель;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активы стоимостью 7,8 млн гривен, которыми пользовалась семья правоохранителя с Харьковщины, взыскат в доход государства. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.".