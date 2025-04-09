На Харьковщине разыскивают злоумышленника – полиция сообщила приметы (фото)

Правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в имущественных преступлениях.

Речь идет об Александре Ходаке 1993 года рождения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Житель Харьковского района разыскивается за совершение преступлений, предусмотренных статьями 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением), 366 (служебный подлог) УКУ. Злоумышленник скрывается от органа досудебного расследования», — отметили правоохранители.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, русые короткие волосы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону (05744) 7 82 91 (очередная часть), 066 450 08 03 (уголовная полиция), или 102.