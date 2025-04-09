Рыбаки подрались на Харьковщине: дошло до убийства
На Харьковщине случилась трагедия на отдыхе. В ГУ Нацполиции сообщают: одного рыбака подозревают в убийстве другого.
«Событие произошло у водоема Лозовского района. Предварительно установлено, что мужчины вместе приехали порыбачить. При распитии спиртных напитков между мужчинами 30 и 36 лет возник конфликт. В ходе которого 36-летний мужчина нанес телесные повреждения своему знакомому. От полученных травм 30-летний мужчина скончался», — сообщили версию следствия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Выжившего в драке рыбака подозревают в нанесении преднамеренных тяжких телесных повреждений товарищу. Мужчину задержали.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине случилась трагедия на отдыхе. В ГУ Нацполиции сообщают: одного рыбака подозревают в убийстве другого".