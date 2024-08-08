«Пушкинская дает гарантию»: экс-главе ГНС Харьковщины назначили 10 млн залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области Василию Гладченко — залог в размере 10 миллионов гривен.

Такое решение 8 августа приняла следственная судья ВАКС Екатерина Сикора, сообщает издание «Слово и дело».

На подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по требованию; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение заграничный и служебный паспорта; носить электронный браслет. Срок действия обязанностей — до 9 октября включительно.

Напомним, 15 февраля 2024 года НАБУ и САП задержали чиновницу ГУ ГНС в Харьковской области по подозрению в получении 55 тысяч долларов взятки. По версии следствия, она подстрекала представителя частной компании предоставить эту сумму начальнику ГУ ГНС Харьковщины, чтобы тот принял решение об исключении фирмы из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого ООО.

«Пушкинская дает гарантию 200% из 100%, если собирают деньги. Это такая гарантия. И вы дальше работаете без проблем. Вы это увидите», — говорила женщина в аудиозаписи, опубликованной НАБУ.

Кроме того, чиновница просила у представителя предприятия 150 тысяч долларов, чтобы проверка правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов «прошла гладко».

По данным издания «Слово и дело», фигурантка — бывшая начальница отдела ГУ ГНС в Харьковской области Татьяна Горбань. 16 февраля ВАКС арестовал ее на два месяца с альтернативой в виде 7 миллионов гривен залога. Эту сумму внесли и подозреваемая вышла из-под стражи. 23 июля ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, в соответствии с которым Горбань перечислила 500 тысяч гривен на поддержку ВСУ и получила 5 лет условно.

Всего в указанном производстве о подозрении сообщили пяти лицам: бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области; начальнице отдела ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УКУ); начальнику управления ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 368 УКУ); работнице отдела и предпринимателю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УКУ).